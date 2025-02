EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Nachmittag mit Aufschlag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das EVOTEC SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 9,09 EUR.

Das Papier von EVOTEC SE legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 9,09 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die EVOTEC SE-Aktie bisher bei 9,33 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 9,05 EUR. Bisher wurden via XETRA 595.335 EVOTEC SE-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 14,77 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.03.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 62,49 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der EVOTEC SE-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 08.08.2024 Kursverluste bis auf 5,06 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 44,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an EVOTEC SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 9,68 EUR für die EVOTEC SE-Aktie.

Am 06.11.2024 hat EVOTEC SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. EVOTEC SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,22 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,22 EUR je Aktie gewesen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,80 Prozent auf 184,89 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 196,28 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die EVOTEC SE-Bilanz für Q4 2024 wird am 27.03.2025 erwartet.

In der EVOTEC SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -0,776 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

