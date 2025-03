EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Nachmittag mit KursVerlusten

Kursentwicklung

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der EVOTEC SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,8 Prozent auf 7,00 EUR.

Die EVOTEC SE-Aktie musste um 15:50 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,8 Prozent auf 7,00 EUR. Die EVOTEC SE-Aktie sank bis auf 6,90 EUR. Bei 7,19 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 954.992 EVOTEC SE-Aktien.

Am 28.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 14,77 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 111,15 Prozent. Am 08.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,06 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 27,66 Prozent könnte die EVOTEC SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

EVOTEC SE-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 9,68 EUR.

Am 06.11.2024 lud EVOTEC SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,22 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EVOTEC SE -0,22 EUR je Aktie generiert. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,80 Prozent auf 184,89 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 196,28 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2024 -0,762 EUR je Aktie in den EVOTEC SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

Freundlicher Handel: TecDAX legt schlussendlich Turbo ein

Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX letztendlich tief im Minus

Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX-Börsianer bekommen zum Handelsende kalte Füße