EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Donnerstagvormittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von EVOTEC SE zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 7,23 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von EVOTEC SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 1,5 Prozent auf 7,23 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die EVOTEC SE-Aktie bisher bei 7,28 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 7,19 EUR. Der Tagesumsatz der EVOTEC SE-Aktie belief sich zuletzt auf 18.436 Aktien.

Am 28.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 14,77 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 104,43 Prozent könnte die EVOTEC SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.08.2024 bei 5,06 EUR. Der derzeitige Kurs der EVOTEC SE-Aktie liegt somit 42,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für EVOTEC SE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 9,68 EUR für die EVOTEC SE-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte EVOTEC SE am 06.11.2024. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,22 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei EVOTEC SE ein EPS von -0,22 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat EVOTEC SE 184,89 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 5,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 196,28 Mio. EUR umgesetzt worden.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte EVOTEC SE am 27.03.2025 präsentieren.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,762 EUR je EVOTEC SE-Aktie belaufen.

