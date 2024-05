EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE schiebt sich am Montagvormittag vor

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von EVOTEC SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 9,82 EUR zu.

Die EVOTEC SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 9,82 EUR. Die EVOTEC SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 9,83 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 9,74 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 45.312 EVOTEC SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 24,44 EUR. Dieser Kurs wurde am 26.07.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 148,88 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 24.04.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 8,52 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,24 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für EVOTEC SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die EVOTEC SE-Aktie bei 20,25 EUR.

Am 24.04.2024 hat EVOTEC SE die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,09 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat EVOTEC SE 201,31 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 16,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 240,69 Mio. EUR umgesetzt worden.

Voraussichtlich am 22.05.2024 dürfte EVOTEC SE Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 08.05.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem EVOTEC SE-Gewinn in Höhe von 0,004 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

