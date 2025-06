EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE tendiert am Mittag nordwärts

So bewegt sich EVOTEC SE

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von EVOTEC SE. Zuletzt wies die EVOTEC SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 7,10 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel

Um 11:48 Uhr sprang die EVOTEC SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 7,10 EUR zu. In der Spitze gewann die EVOTEC SE-Aktie bis auf 7,10 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 7,01 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 78.385 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Am 15.11.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 10,62 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 49,66 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (5,06 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die EVOTEC SE-Aktie 40,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für EVOTEC SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Analysten bewerten die EVOTEC SE-Aktie im Durchschnitt mit 9,96 EUR.

Am 06.05.2025 hat EVOTEC SE die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. EVOTEC SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,18 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,12 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 199,98 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 208,73 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem EVOTEC SE-Verlust in Höhe von -0,470 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

TecDAX-Wert EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in EVOTEC SE von vor 3 Jahren angefallen

Analysten sehen für EVOTEC SE-Aktie Luft nach oben

EVOTEC-Aktie im Rückwärtsgang nach jüngster Kurserholung