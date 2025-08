EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittwochmittag leichter

So entwickelt sich EVOTEC SE

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von EVOTEC SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,0 Prozent auf 6,57 EUR.

Die EVOTEC SE-Aktie notierte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,0 Prozent auf 6,57 EUR. In der Spitze büßte die EVOTEC SE-Aktie bis auf 6,55 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 6,70 EUR. Bisher wurden via XETRA 160.911 EVOTEC SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.11.2024 markierte das Papier bei 10,62 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 61,74 Prozent könnte die EVOTEC SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 5,06 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die EVOTEC SE-Aktie 29,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 8,60 EUR aus.

Am 06.05.2025 lud EVOTEC SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,18 EUR gegenüber -0,12 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4,19 Prozent auf 199,98 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte EVOTEC SE 208,73 Mio. EUR umgesetzt.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,451 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

