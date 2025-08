EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE verzeichnet am Mittwochvormittag Verluste

So entwickelt sich EVOTEC SE

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 6,64 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von EVOTEC SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:07 Uhr 0,9 Prozent auf 6,64 EUR. Die Abwärtsbewegung der EVOTEC SE-Aktie ging bis auf 6,65 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 6,70 EUR. Der Tagesumsatz der EVOTEC SE-Aktie belief sich zuletzt auf 7.306 Aktien.

Am 15.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 10,62 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 59,94 Prozent könnte die EVOTEC SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,06 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,80 Prozent.

Für EVOTEC SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 8,60 EUR je EVOTEC SE-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte EVOTEC SE am 06.05.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,18 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 199,98 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 4,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 208,73 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass EVOTEC SE 2025 einen Verlust in Höhe von -0,451 EUR ausweisen wird.

