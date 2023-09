EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittwochnachmittag im Aufwind

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von EVOTEC SE. Das Papier von EVOTEC SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 21,53 EUR.

Die EVOTEC SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 1,7 Prozent im Plus bei 21,53 EUR. Die EVOTEC SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 21,60 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 21,19 EUR. Zuletzt wechselten 154.857 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.07.2023 bei 24,44 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die EVOTEC SE-Aktie somit 11,91 Prozent niedriger. Am 28.12.2022 gab der Anteilsschein bis auf 14,80 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 31,26 Prozent könnte die EVOTEC SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 28,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte EVOTEC SE am 29.08.2022. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,16 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat EVOTEC SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 172,20 EUR im Vergleich zu 172,20 EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 08.11.2023 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 12.11.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2021 auf 1,48 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

TecDAX-Papier EVOTEC SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EVOTEC SE verloren

August 2023: Analysten sehen Potenzial bei EVOTEC SE-Aktie

EVOTEC-Aktie dennoch in Grün: EVOTEC erneut mit Quartalsverlust