EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE tendiert am Montagvormittag nordwärts

EVOTEC SE im Blick

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von EVOTEC SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 6,79 EUR.

Die EVOTEC SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 6,79 EUR. Die EVOTEC SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 6,79 EUR. Bei 6,72 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der EVOTEC SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 22.060 Stück gehandelt.

Am 15.11.2024 erreichte der Anteilsschein mit 10,62 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die EVOTEC SE-Aktie 56,31 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 5,06 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 25,52 Prozent könnte die EVOTEC SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem EVOTEC SE seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 8,42 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte EVOTEC SE am 13.08.2025. Das EPS lag bei -0,24 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,54 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat EVOTEC SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,97 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 171,24 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 182,12 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

2025 dürfte EVOTEC SE einen Verlust von -0,434 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

TecDAX-Wert EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein EVOTEC SE-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

TecDAX-Wert EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein EVOTEC SE-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

TecDAX-Titel EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in EVOTEC SE von vor einem Jahr eingebracht