EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE zeigt sich am Mittag fester

Kursverlauf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von EVOTEC SE. Zuletzt stieg die EVOTEC SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,5 Prozent auf 14,63 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von EVOTEC SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 3,5 Prozent auf 14,63 EUR. Die EVOTEC SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 14,75 EUR an. Bei 14,22 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 504.189 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.07.2023 bei 24,44 EUR. Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 67,05 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 13,02 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.02.2024). Abschläge von 11,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel der EVOTEC SE-Aktie wird bei 23,90 EUR angegeben.

Am 08.11.2023 legte EVOTEC SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,22 EUR gegenüber -0,16 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 196,28 EUR – ein Plus von 13,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EVOTEC SE 172,20 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 24.04.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von EVOTEC SE rechnen Experten am 27.03.2025.

In der Bilanz 2022 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,717 EUR je EVOTEC SE-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

Börse Frankfurt in Grün: MDAX steigt zum Ende des Dienstagshandels

XETRA-Handel: TecDAX verbucht letztendlich Zuschläge

Aufschläge in Frankfurt: So steht der MDAX am Nachmittag