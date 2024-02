EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Vormittag gefragt

Aktie im Blick

Die Aktie von EVOTEC SE zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die EVOTEC SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 14,23 EUR nach oben.

Um 09:05 Uhr konnte die Aktie von EVOTEC SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 14,23 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 14,33 EUR. Mit einem Wert von 14,22 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 41.076 EVOTEC SE-Aktien.

Am 25.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,44 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 71,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.02.2024 bei 13,02 EUR. Mit einem Kursverlust von 8,51 Prozent würde die EVOTEC SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 23,90 EUR je EVOTEC SE-Aktie aus.

EVOTEC SE ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. EVOTEC SE vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,22 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,16 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 196,28 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 172,20 EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte EVOTEC SE am 24.04.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 27.03.2025 erwartet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2022 einen Verlust in Höhe von -0,717 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

