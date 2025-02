EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittag mit negativen Vorzeichen

So bewegt sich EVOTEC SE

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,0 Prozent auf 8,85 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von EVOTEC SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:44 Uhr 2,0 Prozent auf 8,85 EUR. Das bisherige Tagestief markierte EVOTEC SE-Aktie bei 8,77 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 9,01 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 111.029 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Am 28.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 14,77 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 66,99 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 08.08.2024 Kursverluste bis auf 5,06 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die EVOTEC SE-Aktie 74,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an EVOTEC SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 9,68 EUR an.

EVOTEC SE ließ sich am 06.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,22 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 5,80 Prozent auf 184,89 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 196,28 Mio. EUR gelegen.

EVOTEC SE wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 27.03.2025 vorlegen.

In der EVOTEC SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -0,776 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

