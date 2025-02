EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

EVOTEC SE im Fokus

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die EVOTEC SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 8,90 EUR ab.

Um 15:52 Uhr rutschte die EVOTEC SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 8,90 EUR ab. Im Tief verlor die EVOTEC SE-Aktie bis auf 8,73 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 9,01 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 232.525 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Am 28.03.2024 markierte das Papier bei 14,77 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die EVOTEC SE-Aktie 66,05 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.08.2024 bei 5,06 EUR. Der derzeitige Kurs der EVOTEC SE-Aktie liegt somit 75,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten EVOTEC SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 9,68 EUR für die EVOTEC SE-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte EVOTEC SE am 06.11.2024. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,22 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,22 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 5,80 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 184,89 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 196,28 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

EVOTEC SE wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 27.03.2025 vorlegen.

2024 dürfte EVOTEC SE einen Verlust von -0,776 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

