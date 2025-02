EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE fällt am Vormittag

So bewegt sich EVOTEC SE

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 9,00 EUR.

Die EVOTEC SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 9,00 EUR. Die Abwärtsbewegung der EVOTEC SE-Aktie ging bis auf 8,99 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 9,01 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 29.108 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 14,77 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.03.2024). Derzeit notiert die EVOTEC SE-Aktie damit 39,10 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 5,06 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 43,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte EVOTEC SE 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 9,68 EUR je EVOTEC SE-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte EVOTEC SE am 06.11.2024. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,22 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei EVOTEC SE ein EPS von -0,22 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 184,89 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 196,28 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Am 27.03.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von EVOTEC SE veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass EVOTEC SE im Jahr 2024 -0,776 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

