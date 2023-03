EVOTEC SE Aktie News: Anleger schicken EVOTEC SE am Nachmittag ins Plus

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,3 Prozent auf 18,01 EUR zu. Bei 18,26 EUR erreichte die EVOTEC SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 17,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 432.699 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 29,71 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.08.2022). Das 52-Wochen-Hoch liegt 39,40 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der EVOTEC SE-Aktie. Am 28.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 14,80 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der EVOTEC SE-Aktie 21,66 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 31,83 EUR je EVOTEC SE-Aktie an.

Am 29.08.2022 legte EVOTEC SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,16 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,82 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 172,20 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte EVOTEC SE 159,66 EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte EVOTEC SE am 28.03.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 28.03.2024.

Den erwarteten Gewinn je EVOTEC SE-Aktie für das Jahr 2021 setzen Experten auf 1,48 EUR fest.

