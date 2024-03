EVOTEC SE Aktie News: Anleger schicken EVOTEC SE am Donnerstagmittag ins Minus

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von EVOTEC SE. Das Papier von EVOTEC SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,8 Prozent auf 12,98 EUR ab.

Die EVOTEC SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 12,98 EUR. Im Tief verlor die EVOTEC SE-Aktie bis auf 12,92 EUR. Bei 13,03 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 133.432 EVOTEC SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 24,44 EUR markierte der Titel am 26.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die EVOTEC SE-Aktie damit 46,91 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 05.03.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 12,79 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,43 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten EVOTEC SE-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 22,90 EUR.

EVOTEC SE ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,22 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,16 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 196,28 EUR gegenüber 172,20 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

EVOTEC SE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 24.04.2024 präsentieren. EVOTEC SE dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 27.03.2025 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --0,260 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

