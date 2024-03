EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE gewinnt am Vormittag an Boden

EVOTEC SE im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von EVOTEC SE. Das Papier von EVOTEC SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 13,12 EUR.

Das Papier von EVOTEC SE legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 13,12 EUR. Der Kurs der EVOTEC SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 13,16 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 13,03 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 23.137 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.07.2023 bei 24,44 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die EVOTEC SE-Aktie somit 46,34 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 12,79 EUR am 05.03.2024. Das 52-Wochen-Tief könnte die EVOTEC SE-Aktie mit einem Verlust von 2,48 Prozent wieder erreichen.

Für EVOTEC SE-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 22,90 EUR für die EVOTEC SE-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte EVOTEC SE am 08.11.2023. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,22 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei EVOTEC SE ein EPS von -0,16 EUR in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 196,28 EUR umgesetzt, gegenüber 172,20 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.04.2024 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 27.03.2025.

Analysten gehen davon aus, dass EVOTEC SE 2023 einen Verlust in Höhe von -0,260 EUR je Aktie ausweisen dürften.

