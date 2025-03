EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE gewinnt am Vormittag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages.

Die EVOTEC SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,9 Prozent auf 6,93 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 6,93 EUR. Bei 6,76 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 68.737 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (14,77 EUR) erklomm das Papier am 28.03.2024. Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 113,29 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,06 EUR. Dieser Wert wurde am 08.08.2024 erreicht. Derzeit notiert die EVOTEC SE-Aktie damit 36,86 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten EVOTEC SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 9,68 EUR aus.

Am 06.11.2024 äußerte sich EVOTEC SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,22 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei EVOTEC SE ein EPS von -0,22 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,80 Prozent zurück. Hier wurden 184,89 Mio. EUR gegenüber 196,28 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

2024 dürfte EVOTEC SE einen Verlust von -0,762 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

