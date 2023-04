EVOTEC SE Aktie News: Anleger greifen bei EVOTEC SE am Freitagmittag zu

Aktien in diesem Artikel EVOTEC 20,03 EUR

2,69% Charts

News

Analysen

Das Papier von EVOTEC SE legte um 17:35 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,5 Prozent auf 20,13 EUR. Die EVOTEC SE-Aktie legte bis auf 20,20 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 19,71 EUR. Der Tagesumsatz der EVOTEC SE-Aktie belief sich zuletzt auf 185.227 Aktien.

Am 05.08.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 29,71 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 32,25 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 14,80 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der EVOTEC SE-Aktie 36,01 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 31,83 EUR je EVOTEC SE-Aktie an.

EVOTEC SE veröffentlichte am 29.08.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,16 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,82 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat EVOTEC SE 172,20 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 159,66 EUR erwirtschaftet worden.

Am 10.05.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q1 2024-Bilanz von EVOTEC SE rechnen Experten am 08.05.2024.

Analysten erwarten für 2021 einen Gewinn in Höhe von 1,48 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

März 2023: Das sind die Expertenmeinungen zur EVOTEC SE-Aktie

EVOTEC-Aktie gefragt: EVOTEC überzeugt beim Umsatz und patzt beim operativen Gewinn - Partnerschaft mit Bristol Myers Squibb erneuert

EVOTEC-Aktie verliert: Gates-Stiftung steckt Millionenbetrag in EVOTEC-Forschung gegen Tuberkulose

Ausgewählte Hebelprodukte auf EVOTEC SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf EVOTEC SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf EVOTEC SE

Bildquellen: REMY GABALDA/AFP/Getty Images