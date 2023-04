EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Nachmittag mit Kursplus

Aktien in diesem Artikel EVOTEC 20,03 EUR

Die EVOTEC SE-Aktie konnte um 17:35 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,5 Prozent auf 20,13 EUR. Zwischenzeitlich stieg die EVOTEC SE-Aktie sogar auf 20,20 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 19,71 EUR. Der Tagesumsatz der EVOTEC SE-Aktie belief sich zuletzt auf 185.227 Aktien.

Bei 29,71 EUR erreichte der Titel am 05.08.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 32,25 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.12.2022 bei 14,80 EUR. Abschläge von 36,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 31,83 EUR je EVOTEC SE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte EVOTEC SE am 29.08.2022 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,16 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,82 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 172,20 EUR – ein Plus von 7,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EVOTEC SE 159,66 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 10.05.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von EVOTEC SE veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q1 2024-Finanzergebnisse von EVOTEC SE rechnen Experten am 08.05.2024.

Analysten erwarten für 2021 einen Gewinn in Höhe von 1,48 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

März 2023: Das sind die Expertenmeinungen zur EVOTEC SE-Aktie

EVOTEC-Aktie gefragt: EVOTEC überzeugt beim Umsatz und patzt beim operativen Gewinn - Partnerschaft mit Bristol Myers Squibb erneuert

EVOTEC-Aktie verliert: Gates-Stiftung steckt Millionenbetrag in EVOTEC-Forschung gegen Tuberkulose

