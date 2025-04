EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE gibt am Montagvormittag deutlich nach

So entwickelt sich EVOTEC SE

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 6,9 Prozent auf 5,14 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von EVOTEC SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 6,9 Prozent auf 5,14 EUR. Im Tief verlor die EVOTEC SE-Aktie bis auf 5,11 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,16 EUR. Von der EVOTEC SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 70.948 Stück gehandelt.

Am 09.04.2024 markierte das Papier bei 14,62 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 184,66 Prozent. Am 08.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,06 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der EVOTEC SE-Aktie liegt somit 1,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für EVOTEC SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der EVOTEC SE-Aktie wird bei 9,68 EUR angegeben.

EVOTEC SE ließ sich am 06.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das EVOTEC SE ein Ergebnis je Aktie von -0,22 EUR vermeldet. Umsatzseitig standen 184,89 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 5,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EVOTEC SE 196,28 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -0,728 EUR je EVOTEC SE-Aktie in den Büchern stehen.

