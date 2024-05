EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE verliert am Vormittag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die EVOTEC SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 9,58 EUR.

Um 09:05 Uhr ging es für die EVOTEC SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 9,58 EUR. Im Tief verlor die EVOTEC SE-Aktie bis auf 9,52 EUR. Bei 9,58 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der EVOTEC SE-Aktie belief sich zuletzt auf 57.187 Aktien.

Bei einem Wert von 24,44 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.07.2023). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die EVOTEC SE-Aktie somit 60,80 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,52 EUR. Dieser Wert wurde am 24.04.2024 erreicht. Mit Abgaben von 11,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten EVOTEC SE-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die EVOTEC SE-Aktie bei 18,50 EUR.

EVOTEC SE ließ sich am 24.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,09 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei EVOTEC SE ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,15 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat EVOTEC SE 201,31 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 16,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 240,69 Mio. EUR umgesetzt worden.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.05.2024 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von EVOTEC SE rechnen Experten am 08.05.2025.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,098 EUR je EVOTEC SE-Aktie stehen.

