EVOTEC SE Aktie News: Anleger schicken EVOTEC SE am Mittag ins Minus

Aktien in diesem Artikel EVOTEC 21,53 EUR

-0,51% Charts

News

Analysen

Die EVOTEC SE-Aktie musste um 11:47 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 21,38 EUR abwärts. In der Spitze büßte die EVOTEC SE-Aktie bis auf 21,33 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 21,73 EUR. Von der EVOTEC SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 64.929 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (29,71 EUR) erklomm das Papier am 05.08.2022. Der derzeitige Kurs der EVOTEC SE-Aktie liegt somit 28,04 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.12.2022 bei 14,80 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,78 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die EVOTEC SE-Aktie bei 31,83 EUR.

Am 29.08.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,16 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EVOTEC SE -0,41 EUR je Aktie generiert. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 172,20 EUR umgesetzt, gegenüber 164,67 EUR im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.08.2023 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 08.08.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2021 1,48 EUR je Aktie in den EVOTEC SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

EVOTEC-Aktie legt zu: EVOTEC kehrt zurück in MDAX und TecDAX - Auch KRONES, Software AG und Shop Apotheke steigen in MDAX auf

Zurückhaltung an Börse Frankfurt: DAX beendet Tag etwas höher

RBC belässt Einstufung für EVOTEC auf 'Outperform'

Ausgewählte Hebelprodukte auf EVOTEC SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf EVOTEC SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf EVOTEC SE

Bildquellen: REMY GABALDA/AFP/Getty Images