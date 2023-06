EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE tendiert am Vormittag schwächer

Aktien in diesem Artikel EVOTEC 21,53 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von EVOTEC SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:05 Uhr 0,3 Prozent auf 21,62 EUR. Die EVOTEC SE-Aktie sank bis auf 21,62 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 21,73 EUR. Bisher wurden via XETRA 4.279 EVOTEC SE-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 29,71 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.08.2022 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die EVOTEC SE-Aktie 37,42 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 14,80 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 31,54 Prozent würde die EVOTEC SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 31,83 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte EVOTEC SE am 29.08.2022. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,16 EUR gegenüber -0,41 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,57 Prozent auf 172,20 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 164,67 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 09.08.2023 erwartet. Schätzungsweise am 08.08.2024 dürfte EVOTEC SE die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den EVOTEC SE-Gewinn für das Jahr 2021 auf 1,48 EUR je Aktie.

