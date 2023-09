EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE tendiert am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain

Blick auf EVOTEC SE-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von EVOTEC SE. Das Papier von EVOTEC SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,2 Prozent auf 21,12 EUR ab.

Die EVOTEC SE-Aktie notierte um 15:51 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 21,12 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die EVOTEC SE-Aktie bis auf 21,02 EUR. Bei 21,29 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 83.802 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 24,44 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.07.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,72 Prozent. Am 28.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 14,80 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die EVOTEC SE-Aktie 42,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 28,00 EUR.

Am 29.08.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,16 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat EVOTEC SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 172,20 EUR. Im Vorjahresviertel waren 172,20 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 08.11.2023 dürfte EVOTEC SE Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 12.11.2024.

Analysten erwarten für 2021 einen Gewinn in Höhe von 1,48 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

