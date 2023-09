EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE steigt am Vormittag

So entwickelt sich EVOTEC SE

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von EVOTEC SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 21,41 EUR zu.

Das Papier von EVOTEC SE legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 21,41 EUR. Den Tageshöchststand markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 21,50 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 21,29 EUR. Der Tagesumsatz der EVOTEC SE-Aktie belief sich zuletzt auf 4.873 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 24,44 EUR erreichte der Titel am 25.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,15 Prozent über dem aktuellen Kurs der EVOTEC SE-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 14,80 EUR am 28.12.2022. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,87 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel der EVOTEC SE-Aktie wird bei 28,00 EUR angegeben.

EVOTEC SE veröffentlichte am 29.08.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,16 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das EVOTEC SE ein Ergebnis je Aktie von -0,16 EUR vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 172,20 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 172,20 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.11.2023 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können EVOTEC SE-Anleger Experten zufolge am 12.11.2024 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je EVOTEC SE-Aktie in Höhe von 1,48 EUR im Jahr 2021 aus.

