EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE tendiert am Mittag südwärts

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,2 Prozent auf 16,08 EUR.

Die EVOTEC SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 2,2 Prozent auf 16,08 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die EVOTEC SE-Aktie bis auf 16,05 EUR. Bei 16,29 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 98.424 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.07.2023 bei 24,44 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 52,04 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 14,80 EUR. Dieser Wert wurde am 28.12.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EVOTEC SE-Aktie derzeit noch 7,93 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 25,65 EUR.

EVOTEC SE gewährte am 29.08.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,16 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,16 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat EVOTEC SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 172,20 EUR im Vergleich zu 172,20 EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte EVOTEC SE am 08.11.2023 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 12.11.2024.

Für das Jahr 2021 gehen Analysten von einem EVOTEC SE-Gewinn in Höhe von 1,48 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

ESG-Ziele auf dem Prüfstand: So nachhaltig sind die deutschen Unternehmen wirklich.

Minuszeichen in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Ende des Montagshandels schwächer

Montagshandel in Frankfurt: TecDAX fällt zum Ende des Montagshandels zurück