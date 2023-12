EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittag mit Kursabschlägen

EVOTEC SE im Blick

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die EVOTEC SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,9 Prozent auf 18,46 EUR.

Die EVOTEC SE-Aktie wies um 11:47 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 18,46 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die EVOTEC SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 18,20 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 18,65 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 77.276 EVOTEC SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 24,44 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.07.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 32,43 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 28.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 14,80 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 19,80 Prozent könnte die EVOTEC SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 25,40 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte EVOTEC SE am 08.11.2023 vor. EVOTEC SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,22 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,16 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 196,28 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 13,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 172,20 EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte EVOTEC SE am 28.03.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2021 auf 1,48 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

