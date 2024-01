EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittag höher

Notierung im Blick

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von EVOTEC SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 18,03 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die EVOTEC SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 18,03 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 18,25 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 18,05 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 464.897 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 24,44 EUR erreichte der Titel am 25.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die EVOTEC SE-Aktie 35,59 Prozent zulegen. Bei 15,13 EUR fiel das Papier am 06.01.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die EVOTEC SE-Aktie 19,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die EVOTEC SE-Aktie im Durchschnitt mit 25,40 EUR.

Am 08.11.2023 hat EVOTEC SE die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,22 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,16 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,98 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 196,28 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 172,20 EUR in den Büchern gestanden.

Die EVOTEC SE-Bilanz für Q4 2023 wird am 24.04.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 27.03.2025.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2022 ein EPS von --0,717 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

Schwacher Handel: MDAX beendet die Freitagssitzung mit Verlusten

Börse Frankfurt: TecDAX verliert zum Ende des Freitagshandels

MDAX aktuell: Das macht der MDAX am Nachmittag