EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Aktie im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von EVOTEC SE. Im XETRA-Handel gewannen die EVOTEC SE-Papiere zuletzt 1,4 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr sprang die EVOTEC SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 18,20 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die EVOTEC SE-Aktie bisher bei 18,25 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 18,05 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 753.816 EVOTEC SE-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (24,44 EUR) erklomm das Papier am 25.07.2023. 34,29 Prozent Plus fehlen der EVOTEC SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.01.2023 bei 15,13 EUR. Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 16,90 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die EVOTEC SE-Aktie bei 25,40 EUR.

Am 08.11.2023 lud EVOTEC SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,22 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,16 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 196,28 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte EVOTEC SE 172,20 EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte EVOTEC SE am 24.04.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von EVOTEC SE rechnen Experten am 27.03.2025.

Analysten gehen davon aus, dass EVOTEC SE 2022 einen Verlust in Höhe von -0,717 EUR je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

Schwacher Handel: MDAX beendet die Freitagssitzung mit Verlusten

Börse Frankfurt: TecDAX verliert zum Ende des Freitagshandels

MDAX aktuell: Das macht der MDAX am Nachmittag