EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Montagvormittag im Plus

EVOTEC SE im Fokus

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 18,08 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Um 09:06 Uhr wies die EVOTEC SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 18,08 EUR nach oben. Die EVOTEC SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 18,24 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 18,05 EUR. Zuletzt wechselten 103.970 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Am 25.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,44 EUR an. Gewinne von 35,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.01.2023 bei 15,13 EUR. Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 16,32 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 25,40 EUR je EVOTEC SE-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte EVOTEC SE am 08.11.2023. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,22 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EVOTEC SE -0,16 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 196,28 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 13,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 172,20 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte EVOTEC SE am 24.04.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von EVOTEC SE rechnen Experten am 27.03.2025.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2022 ein Verlust in Höhe von -0,717 EUR je EVOTEC SE-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

Schwacher Handel: MDAX beendet die Freitagssitzung mit Verlusten

Börse Frankfurt: TecDAX verliert zum Ende des Freitagshandels

MDAX aktuell: Das macht der MDAX am Nachmittag