EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittag leichter

So entwickelt sich EVOTEC SE

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die EVOTEC SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 14,38 EUR.

Die EVOTEC SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 14,38 EUR. Bei 14,34 EUR markierte die EVOTEC SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 14,51 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten EVOTEC SE-Aktien beläuft sich auf 150.536 Stück.

Am 26.07.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 24,44 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 70,02 Prozent über dem aktuellen Kurs der EVOTEC SE-Aktie. Am 05.02.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 13,02 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die EVOTEC SE-Aktie mit einem Verlust von 9,46 Prozent wieder erreichen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 23,90 EUR an.

Am 08.11.2023 äußerte sich EVOTEC SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,22 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,16 EUR erwirtschaftet worden. EVOTEC SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 196,28 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 172,20 EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.04.2024 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 27.03.2025.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,263 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

