EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE verbilligt sich am Mittag

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von EVOTEC SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,8 Prozent auf 12,99 EUR ab.

Um 11:48 Uhr fiel die EVOTEC SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 12,99 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die EVOTEC SE-Aktie bis auf 12,76 EUR. Mit einem Wert von 13,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 255.746 EVOTEC SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.07.2023 bei 24,44 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 88,22 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.03.2024 bei 12,76 EUR. Mit Abgaben von 1,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte EVOTEC SE 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 22,90 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte EVOTEC SE am 08.11.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,22 EUR gegenüber -0,16 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite hat EVOTEC SE im vergangenen Quartal 196,28 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte EVOTEC SE 172,20 EUR umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.04.2024 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 27.03.2025.

Experten gehen davon aus, dass EVOTEC SE im Jahr 2023 -0,260 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

