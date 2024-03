EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Freitagnachmittag schwächer

Aktienentwicklung

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die EVOTEC SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 13,07 EUR nach.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von EVOTEC SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:51 Uhr 0,2 Prozent auf 13,07 EUR. Im Tief verlor die EVOTEC SE-Aktie bis auf 12,76 EUR. Mit einem Wert von 13,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten EVOTEC SE-Aktien beläuft sich auf 426.154 Stück.

Am 26.07.2023 markierte das Papier bei 24,44 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die EVOTEC SE-Aktie 87,06 Prozent zulegen. Am 08.03.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 12,76 EUR. Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 2,33 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2022 erhielten EVOTEC SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die EVOTEC SE-Aktie bei 22,90 EUR.

EVOTEC SE gewährte am 08.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. EVOTEC SE vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,22 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,16 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 196,28 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 13,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 172,20 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 24.04.2024 dürfte EVOTEC SE Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte EVOTEC SE möglicherweise am 27.03.2025 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --0,260 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

Gewinne in Frankfurt: TecDAX am Mittwochmittag im Aufwind

Freundlicher Handel: Letztendlich Gewinne im MDAX

TecDAX aktuell: TecDAX verbucht letztendlich Verluste