EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Vormittag mit roter Tendenz

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 12,98 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von EVOTEC SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:05 Uhr 0,9 Prozent auf 12,98 EUR. Zwischenzeitlich weitete die EVOTEC SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 12,97 EUR aus. Mit einem Wert von 13,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 13.767 EVOTEC SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 24,44 EUR markierte der Titel am 26.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die EVOTEC SE-Aktie somit 46,91 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.03.2024 bei 12,79 EUR. Derzeit notiert die EVOTEC SE-Aktie damit 1,45 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2022. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 22,90 EUR je EVOTEC SE-Aktie an.

EVOTEC SE ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,22 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,98 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 196,28 EUR, während im Vorjahreszeitraum 172,20 EUR ausgewiesen worden waren.

Am 24.04.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 27.03.2025.

In der EVOTEC SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -0,260 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

