EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE gibt am Montagvormittag ab

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 13,97 EUR.

Die EVOTEC SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:00 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 13,97 EUR. Im Tief verlor die EVOTEC SE-Aktie bis auf 13,97 EUR. Bei 13,97 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.415 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (24,44 EUR) erklomm das Papier am 26.07.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die EVOTEC SE-Aktie derzeit noch 74,95 Prozent Luft nach oben. Am 15.03.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 12,62 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,70 Prozent.

Nachdem im Jahr 2022 0,000 EUR an EVOTEC SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 22,90 EUR an.

Am 08.11.2023 lud EVOTEC SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das EVOTEC SE ein Ergebnis je Aktie von -0,16 EUR vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,98 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 196,28 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 172,20 EUR in den Büchern gestanden.

Am 24.04.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 08.05.2025 wird EVOTEC SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -0,263 EUR je Aktie in den EVOTEC SE-Büchern.

