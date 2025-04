EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE schießt am Nachmittag hoch

Blick auf EVOTEC SE-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von EVOTEC SE.

Die Aktionäre schickten das Papier von EVOTEC SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:50 Uhr 8,4 Prozent auf 5,67 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 5,78 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 5,48 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten EVOTEC SE-Aktien beläuft sich auf 650.683 Stück.

Am 09.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 14,62 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 157,94 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.08.2024 bei 5,06 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,73 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass EVOTEC SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete EVOTEC SE 0,000 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 9,68 EUR für die EVOTEC SE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte EVOTEC SE am 06.11.2024. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,22 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EVOTEC SE -0,22 EUR je Aktie generiert. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,80 Prozent auf 184,89 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 196,28 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass EVOTEC SE einen Verlust von -0,807 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

