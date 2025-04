EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE schiebt sich am Dienstagvormittag vor

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von EVOTEC SE. Das Papier von EVOTEC SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,1 Prozent auf 5,34 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von EVOTEC SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 2,1 Prozent auf 5,34 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die EVOTEC SE-Aktie bisher bei 5,50 EUR. Bei 5,48 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 22.551 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Am 09.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 14,62 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 173,89 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,06 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,21 Prozent unter dem aktuellen Kurs der EVOTEC SE-Aktie.

Im Jahr 2023 erhielten EVOTEC SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 9,68 EUR.

Am 06.11.2024 lud EVOTEC SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,22 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EVOTEC SE -0,22 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5,80 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 184,89 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 196,28 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -0,807 EUR je EVOTEC SE-Aktie in den Büchern stehen.

