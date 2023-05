EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Montagmittag auf Verkaufszetteln der Anleger

Aktien in diesem Artikel EVOTEC 16,29 EUR

Die EVOTEC SE-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 5,8 Prozent auf 16,01 EUR. Bei 15,93 EUR markierte die EVOTEC SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 17,17 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 419.551 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Bei 29,71 EUR erreichte der Titel am 05.08.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 46,13 Prozent hinzugewinnen. Bei 14,80 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der EVOTEC SE-Aktie 8,14 Prozent sinken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 31,83 EUR je EVOTEC SE-Aktie aus.

Am 29.08.2022 legte EVOTEC SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,16 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das EVOTEC SE ein Ergebnis je Aktie von 0,82 EUR vermeldet. Das vergangene Quartal hat EVOTEC SE mit einem Umsatz von insgesamt 172,20 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 159,66 EUR erwirtschaftet worden waren, um 7,86 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.05.2023 erfolgen. EVOTEC SE dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 08.08.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2021 einen Gewinn in Höhe von 1,48 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

Nach Cyberangriff tiefer: EVOTEC verlässt MDAX wegen Fristverletzung - SÜSS MicroTec steigt auf

EVOTEC-Aktie mit kräftigen Verlusten: EVOTEC von Cyber-Attacke betroffen

März 2023: Das sind die Expertenmeinungen zur EVOTEC SE-Aktie

