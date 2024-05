EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE tendiert am Mittag nahe Vortagesschluss

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von EVOTEC SE zeigt am Mittwochmittag wenig Änderung. Mit einem Wert von 9,54 EUR bewegte sich die EVOTEC SE-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Werte in diesem Artikel

Kaum Bewegung ließ sich um 11:45 Uhr bei der EVOTEC SE-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 9,54 EUR. In der Spitze gewann die EVOTEC SE-Aktie bis auf 9,69 EUR. Im Tief verlor die EVOTEC SE-Aktie bis auf 9,48 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 9,55 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten EVOTEC SE-Aktien beläuft sich auf 443.617 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 24,44 EUR. Dieser Kurs wurde am 26.07.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 156,18 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.04.2024 bei 8,52 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EVOTEC SE-Aktie derzeit noch 10,69 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten EVOTEC SE-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die EVOTEC SE-Aktie bei 18,50 EUR.

EVOTEC SE veröffentlichte am 24.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,09 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,15 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite hat EVOTEC SE im vergangenen Quartal 201,31 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 16,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte EVOTEC SE 240,69 Mio. EUR umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte EVOTEC SE am 22.05.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 13.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von EVOTEC SE.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2024 -0,140 EUR je Aktie in den EVOTEC SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

TecDAX aktuell: TecDAX schlussendlich fester

Freundlicher Handel: MDAX zum Handelsende im Aufwind

Optimismus in Frankfurt: TecDAX schlussendlich mit Kursplus