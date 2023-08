EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von EVOTEC SE. Das Papier von EVOTEC SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,4 Prozent auf 22,00 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von EVOTEC SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 2,4 Prozent auf 22,00 EUR. Der Kurs der EVOTEC SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 21,53 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 22,44 EUR. Bisher wurden via XETRA 199.002 EVOTEC SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 09.08.2022 auf bis zu 28,22 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 28,27 Prozent könnte die EVOTEC SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.12.2022 bei 14,80 EUR. Derzeit notiert die EVOTEC SE-Aktie damit 48,65 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 28,80 EUR.

EVOTEC SE gewährte am 29.08.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,16 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,41 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 172,20 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 164,67 EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 29.08.2023 dürfte EVOTEC SE Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 12.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von EVOTEC SE.

Für das Jahr 2021 gehen Analysten von einem EVOTEC SE-Gewinn in Höhe von 1,48 EUR je Aktie aus.

