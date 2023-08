EVOTEC SE Aktie News: Anleger schicken EVOTEC SE am Dienstagvormittag auf rotes Terrain

EVOTEC SE im Fokus

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von EVOTEC SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,5 Prozent auf 22,21 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,5 Prozent auf 22,21 EUR. Der Kurs der EVOTEC SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 22,02 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 22,44 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 26.629 EVOTEC SE-Aktien.

Am 09.08.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 28,22 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 27,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 28.12.2022 gab der Anteilsschein bis auf 14,80 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,36 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 28,80 EUR je EVOTEC SE-Aktie aus.

Am 29.08.2022 äußerte sich EVOTEC SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,16 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,41 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,57 Prozent auf 172,20 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 164,67 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 29.08.2023 terminiert. Experten kalkulieren am 12.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von EVOTEC SE.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2021 1,48 EUR je Aktie in den EVOTEC SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

Juli 2023: Experten empfehlen EVOTEC SE-Aktie mehrheitlich zum Kauf

TecDAX-Papier EVOTEC SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in EVOTEC SE abgeworfen

EVOTEC-Aktie sackt ab: EVOTEC rechnet mit deutlich schlechterer Entwicklung