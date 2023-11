EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE tendiert am Mittwochmittag fester

Kursverlauf

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,6 Prozent auf 17,04 EUR.

Um 11:47 Uhr konnte die Aktie von EVOTEC SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,6 Prozent auf 17,04 EUR. Die EVOTEC SE-Aktie legte bis auf 17,84 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 16,79 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 488.749 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Am 25.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 24,44 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 43,43 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.12.2022 bei 14,80 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der EVOTEC SE-Aktie 13,15 Prozent sinken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 25,65 EUR für die EVOTEC SE-Aktie aus.

Am 29.08.2022 hat EVOTEC SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,16 EUR gegenüber -0,16 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz lag bei 172,20 EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 172,20 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 28.03.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 12.11.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass EVOTEC SE im Jahr 2021 1,48 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

