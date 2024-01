EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE reagiert am Mittag positiv

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von EVOTEC SE. Die Aktionäre schickten das Papier von EVOTEC SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 18,46 EUR.

Um 11:47 Uhr stieg die EVOTEC SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 18,46 EUR. Kurzfristig markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 18,61 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 18,47 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 176.556 EVOTEC SE-Aktien.

Am 25.07.2023 markierte das Papier bei 24,44 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 32,39 Prozent könnte die EVOTEC SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.05.2023 (15,38 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EVOTEC SE-Aktie derzeit noch 16,68 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 25,40 EUR je EVOTEC SE-Aktie an.

Am 08.11.2023 lud EVOTEC SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das EPS lag bei -0,22 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,16 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat EVOTEC SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,98 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 196,28 EUR im Vergleich zu 172,20 EUR im Vorjahresquartal.

EVOTEC SE wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 24.04.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können EVOTEC SE-Anleger Experten zufolge am 27.03.2025 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass EVOTEC SE einen Verlust von -0,717 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

