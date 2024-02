EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Freitagmittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Minus bei 14,00 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von EVOTEC SE befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,0 Prozent auf 14,00 EUR ab. Die EVOTEC SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 13,96 EUR ab. Bei 14,21 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 73.726 EVOTEC SE-Aktien.

Am 26.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,44 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 74,57 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.02.2024 bei 13,02 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EVOTEC SE-Aktie derzeit noch 7,04 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an EVOTEC SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 23,90 EUR je EVOTEC SE-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte EVOTEC SE am 08.11.2023 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das EVOTEC SE ein Ergebnis je Aktie von -0,16 EUR vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,98 Prozent auf 196,28 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 172,20 EUR erwirtschaftet worden.

Am 24.04.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von EVOTEC SE veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von EVOTEC SE rechnen Experten am 27.03.2025.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -0,263 EUR je Aktie in den EVOTEC SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX letztendlich auf grünem Terrain

Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX am Donnerstagnachmittag mit Zuschlägen

Freundlicher Handel: TecDAX am Nachmittag in Grün