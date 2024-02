EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Nachmittag mit Einbußen

Kurs der EVOTEC SE

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von EVOTEC SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,6 Prozent auf 13,92 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für die EVOTEC SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,6 Prozent auf 13,92 EUR. Das Tagestief markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 13,77 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 14,21 EUR. Von der EVOTEC SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 256.452 Stück gehandelt.

Am 26.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 24,44 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 75,57 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.02.2024 bei 13,02 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die EVOTEC SE-Aktie mit einem Verlust von 6,50 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je EVOTEC SE-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die EVOTEC SE-Aktie bei 23,90 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte EVOTEC SE am 08.11.2023 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,22 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 196,28 EUR – ein Plus von 13,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EVOTEC SE 172,20 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 24.04.2024 terminiert. EVOTEC SE dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 27.03.2025 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -0,263 EUR je Aktie in den EVOTEC SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

