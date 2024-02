EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE zeigt sich am Freitagvormittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von EVOTEC SE. Zuletzt stieg die EVOTEC SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 14,21 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 14,21 EUR zu. Die EVOTEC SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 14,26 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 14,21 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 9.403 EVOTEC SE-Aktien.

Bei 24,44 EUR erreichte der Titel am 26.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 71,99 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 13,02 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.02.2024). Mit einem Abschlag von mindestens 8,41 Prozent könnte die EVOTEC SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2022 0,000 EUR an EVOTEC SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 23,90 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte EVOTEC SE am 08.11.2023. EVOTEC SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,22 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,16 EUR je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,98 Prozent auf 196,28 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 172,20 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte EVOTEC SE am 24.04.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 27.03.2025.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -0,263 EUR je Aktie in den EVOTEC SE-Büchern.

