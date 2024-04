EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE verteidigt am Vormittag Tendenz

Aktie im Blick

Die Aktie von EVOTEC SE zeigt sich am Dienstagvormittag ohne große Bewegung. Bei der EVOTEC SE-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 14,42 EUR.

Die EVOTEC SE-Aktie bewegte sich um 09:06 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 14,42 EUR. Bei 14,42 EUR markierte die EVOTEC SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Das bisherige Tagestief markierte EVOTEC SE-Aktie bei 14,36 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 14,42 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten EVOTEC SE-Aktien beläuft sich auf 17.695 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 24,44 EUR. Dieser Kurs wurde am 26.07.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die EVOTEC SE-Aktie 69,49 Prozent zulegen. Am 15.03.2024 gab der Anteilsschein bis auf 12,62 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EVOTEC SE-Aktie derzeit noch 12,52 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2022 0,000 EUR an EVOTEC SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 22,90 EUR.

Am 08.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. EVOTEC SE vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,22 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,16 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,98 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 196,28 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 172,20 EUR in den Büchern gestanden.

Am 24.04.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 08.05.2025.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass EVOTEC SE 2023 einen Verlust in Höhe von -0,263 EUR ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

