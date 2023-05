EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE tendiert am Dienstagnachmittag tiefer

Aktien in diesem Artikel EVOTEC 16,19 EUR

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 16,29 EUR. In der Spitze fiel die EVOTEC SE-Aktie bis auf 16,06 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 16,39 EUR. Der Tagesumsatz der EVOTEC SE-Aktie belief sich zuletzt auf 335.584 Aktien.

Am 05.08.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 29,71 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 82,44 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 14,80 EUR. Dieser Wert wurde am 28.12.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,12 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 31,83 EUR.

Am 29.08.2022 lud EVOTEC SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,16 EUR gegenüber 0,82 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,86 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 172,20 EUR, während im Vorjahreszeitraum 159,66 EUR ausgewiesen worden waren.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von EVOTEC SE wird am 10.05.2023 gerechnet. Experten kalkulieren am 08.08.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von EVOTEC SE.

Von Analysten wird erwartet, dass EVOTEC SE im Jahr 2021 1,48 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

