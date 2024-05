EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Donnerstagmittag mit Kurseinbußen

EVOTEC SE im Fokus

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die EVOTEC SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,9 Prozent auf 9,54 EUR nach.

Die Aktionäre schickten das Papier von EVOTEC SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:44 Uhr 0,9 Prozent auf 9,54 EUR. In der Spitze fiel die EVOTEC SE-Aktie bis auf 9,50 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 9,56 EUR. Zuletzt wechselten 550.189 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (24,44 EUR) erklomm das Papier am 26.07.2023. Derzeit notiert die EVOTEC SE-Aktie damit 60,99 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 24.04.2024 auf bis zu 8,52 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,64 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an EVOTEC SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die EVOTEC SE-Aktie bei 18,50 EUR.

EVOTEC SE gewährte am 24.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,09 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 201,31 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 16,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 240,69 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 22.05.2024 dürfte EVOTEC SE Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 13.08.2025.

2024 dürfte EVOTEC SE einen Verlust von -0,140 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

